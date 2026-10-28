Hardeep Singh Puri News : भाजपा का बड़ा फैसला, हरदीप सिंह पुरी मध्यप्रदेश से लड़ेंगे राज्यसभा उपचुनाव

हरदीप सिंह पुरी का उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में मौजूदा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। भाजपा ने अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए घोषित अपने उम्मीदवारों की सूची में पुरी को जगह नहीं दी थी। अब मध्यप्रदेश से उपचुनाव के लिए उनका नाम सामने आया है। जिसके बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहने को सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब पुरी को एमपी से राज्यसभा भेजने से यह तय हो गया है कि वो कैबिनेट में बने रहेंगे।