चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण 3 लोगों की मौत, 55,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला, NDRF के DIG ने दी जानकारी

चक्रवात अर्नब के कारण पहले आंध्रप्रदेश की 53 ट्रेनों को रद्द किया गया थाा। इसके बाद अब ओडिशा में भी 5 नवंबर तक 22 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपडेट देखने की सलाह दी है। ओडिशा में विशाखापत्तनम-किरंदुल और राउरकेला-जगदलपुर समेत कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा,तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आंशका जताई गई है।