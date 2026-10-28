‘उम्मीदवारों को हराने की पूरी कोशिश हुई’, पटना शिक्षक MLC चुनाव जीतने के बाद भी तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप

पटना शिक्षक MLC चुनाव में राजद उम्मीदवार डॉ संजीव कुमार ने प्रचंड जीत दर्ज की है। अब उन्हें आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया गया है। कमिश्नर ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इस जीत को राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी राजनीतिक कामयाबी बताया है। उन्होंने दावा किया कि राजद ने भाजपा के 30 साल पुराने किले को तोड़ दिया है।