“पंजाब को कब्रिस्तान बना रहे केजरीवाल-मान”: मानसा में ओवरडोज से मौत के बाद चन्नी का बड़ा आरोप

इन्हीं हालात का हवाला देते हुए चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो सरकार नशे और अपराध पर काबू नहीं पा सकती, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।b कांग्रेस सांसद ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भाजपा को स्वीकार नहीं करेंगे। चन्नी ने दोनों दलों पर पंजाब के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। चन्नी के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। नशा, अवैध खनन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का प्रमुख हथियार बने हुए हैं।