हरदीप सिंह पुरी पर बीजेपी का भरोसा, पंजाब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से राज्य सभा प्रत्याशी बनाकर क्या दिया सियासी संदेश?

Hardeep Singh Puri Rajya Sabha Candidate: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्य सभा प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले पुरी उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सांसद है और उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें यूपी से राज्य सभा दोबारा नहीं भेजा। तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पंजाब चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है।