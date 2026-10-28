सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को पेश होंगे संजय राउत और निखिल वागले, पत्रकार को वर्चुअल पेशी की अनुमति

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए है। दरअसल, कोर्ट ने पत्रकार वागले को वर्चुअल माध्यम और सांसद संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे होगी।