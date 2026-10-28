बिहार चुनाव नतीजों के बाद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- बयानबाजी छोड़, अपनी पार्टी पर ध्यान दें

पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दोनों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश और उपचुनावों में भी सफलता नहीं मिल रही है। प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बैलेट पेपर और ईवीएम, दोनों ही स्थितियों में वोट नहीं मिल रहे हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देशभर में बयान देने के बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।