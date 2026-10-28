MLC चुनाव में कांग्रेस की हार पर JDU का तंज, संजय झा बोले- ऐसी कॉमेडी तो कॉमेडियन भी नहीं लिख सकते

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के खिलाफ कांग्रेस के लगातार विरोध पर तंज कसते हुए संजय झा ने कहा कि भले ही MLC चुनाव किसी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को एकमात्र पैमाना नहीं हो सकते, लेकिन 28 में से एक भी सीट न जीत पाना सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बैलेट पेपर के ज़रिए कराए गए थे, जिसकी कांग्रेस हमेशा से वकालत करती रही है। बैलेट पेपर से मतदान होने के बावजूद पार्टी का इस तरह पूरी तरह से सफाया हो जाना, कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करता है और उसके घटते प्रभाव को लेकर सवाल खड़े करता है।