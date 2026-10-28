SIR पर प्रियांक खरगे का बड़ा आरोप, ‘यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है’

खरगे ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक में SIR को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकार मतदाताओं के नाम हटाए जाने और फॉर्म-7 आवेदनों की कथित थोक में छपाई की जांच करेगी। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियांक खरगे ने कहा कि SIR भाजपा को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह पश्चिम बंगाल में बहुत साफ दिखा, बिहार में साफ दिखा और अब मेरे राज्य कर्नाटक में भी तेजी से साफ होता जा रहा है। एक करोड़ लोग छूट गए हैं और फॉर्म-7 की थोक में प्री-प्रिंटिंग भी यही साबित करती है कि आप समाज के कुछ वर्गों को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं।