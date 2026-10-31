बेंगलुरु होटल के स्विमिंग पूल में दो विदेशी नागरिकों की मौत का मामला उलझा, पुलिस बोली- रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस के मुताबिक, मृतकों में से एक की पत्नी की शिकायत दर्ज कर ली गई है। हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कमिश्नर ने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्विमिंग पूल में बिजली का रिसाव किस वजह से हुआ और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। जांच पूरी होने और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी।