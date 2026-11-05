‘कोच्चि में जंतर-मंतर’ की तर्ज पर 7 नवंबर को CJP का SIR विरोधी प्रदर्शन, अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल

बाद में सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। इसके विरोध में सौरव दास और आशुतोष रांका ने कथित तौर पर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश कर राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और करीब एक सप्ताह जेल में रहने के बाद उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष यह अंडरटेकिंग देने के बाद रिहा किया गया कि जब तक जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल नहीं किया जाता, वे वहां कोई और प्रदर्शन आयोजित नहीं करेंगे।