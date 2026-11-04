‘ट्रंप के साथ ऐसा नहीं होने देते ज्ञानेश कुमार’, अभिजीत दीपके की एक लाइन ने छेड़ी नई बहस

Chief Election Commissioner: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देश में चल रही राजनीतिक बहस के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक ऐसी टिप्पणी की है, जिसने सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा है। उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा है। दीपके ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ज्ञानेश कुमार ट्रंप के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। उनकी इस छोटी-सी टिप्पणी ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चल रहे विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।