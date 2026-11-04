शरद पवार को अस्पताल से मिली छुट्टी, दो दिन से पुणे के रूबी हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज

Sharad Pawar News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार को बुधवार (4 नवंबर) को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पिछले दो दिनों से उनकी तबीयत खराब होने के कारण पुणे के रूबी हॉल क्लीनिक में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने जांच के बाद उनकी सेहत ठीक पाए जाने पर उन्हें आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इस दौरान उनकी बेटी व पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी साथ थीं।