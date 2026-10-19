पुणे MLC चुनाव में बड़ा उलटफेर: शरद गुट ने भाजपा का किया समर्थन! ठाकरे और शिंदे सेना को झटका

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में पुणे शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सोलापुर जिले के करमाला विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक नारायण पाटील के भाजपा (BJP) की रैली में पहुंचने से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बार्शी में भाजपा-महायुति के मंच पर शरद गुट के नेता की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। सबसे खास बात यह रही कि उन्हें पहली पंक्ति में जगह दी गई थी।