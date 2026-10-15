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MLC Election: बीजेपी पार्षदों पर बरसे मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा- पद मांगने से पहले अपने काम का हिसाब दो!

CM Devendra Fadnavis action mode: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में बीजेपी के सभी नगरसेवकों (पार्षदों) की बैठक लेकर उनके कामकाज का हिसाब मांगा। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में कोई पद मांगने आएगा, तो सबसे पहले उसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 15, 2026

Devendra Fadnavis Pune mlc election meeting

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

MLC Election Maharashtra: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के दौरान नाराजगी जताने की खबरों के बीच अब पुणे में उन्होंने अपनी ही पार्टी के पार्षदों (नगरसेवक) को कामकाज में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि पार्टी में पद और जिम्मेदारी पाने के लिए काम का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आगामी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को लेकर भी पार्टी नेताओं और नगरसेवकों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

पुणे में बीजेपी के सभी नगरसेवकों की बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को पुणे दौरे पर पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने पुणे के तलेगांव में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, वरिष्ठ नेता शरद पवार और पूर्व मंत्री जयंत पाटील भी मौजूद थे। इस दौरान फडणवीस की शरद पवार और जयंत पाटील के साथ बातचीत भी कैमरे में कैद हुई।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुणे में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज से जुड़ी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने बीजेपी के सभी नगरसेवकों के कामकाज की समीक्षा की और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाने का निर्देश दिया।

'पद मांगने आए तो सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड देखूंगा'

बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरसेवकों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि पार्टी में भविष्य में किसी पद की मांग करने से पहले उन्हें अपने काम का हिसाब देना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, फडणवीस ने कहा कि अगर कोई नगरसेवक भविष्य में उनके पास पद मांगने आता है, तो सबसे पहले उसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। उसने कितना काम किया है और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसकी समीक्षा करने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो नगरसेवक काम नहीं करेंगे, उनके कामकाज का रिकॉर्ड वह खुद रखेंगे। इस निर्देश को पार्टी के भीतर जवाबदेही और प्रदर्शन पर जोर देने के तौर पर देखा जा रहा है।

शिक्षक और स्नातक चुनावों पर फडणवीस का फोकस

बैठक में आगामी विधान परिषद चुनावों, विशेषकर शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नगरसेवकों से चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह सक्रिय रहने और अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने को कहा।

फडणवीस ने निर्देश दिया कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 80 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ सभी नगरसेवकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध रहने तथा मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाए रखने की हिदायत दी। बैठक के दौरान कुछ नगरसेवकों ने पुणे महानगरपालिका में चल रहे कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई।

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Updated on:

15 Oct 2026 11:54 am

Published on:

15 Oct 2026 11:24 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / MLC Election: बीजेपी पार्षदों पर बरसे मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा- पद मांगने से पहले अपने काम का हिसाब दो!

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