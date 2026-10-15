MLC Election: बीजेपी पार्षदों पर बरसे मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा- पद मांगने से पहले अपने काम का हिसाब दो!

MLC Election Maharashtra: महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के दौरान नाराजगी जताने की खबरों के बीच अब पुणे में उन्होंने अपनी ही पार्टी के पार्षदों (नगरसेवक) को कामकाज में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि पार्टी में पद और जिम्मेदारी पाने के लिए काम का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आगामी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को लेकर भी पार्टी नेताओं और नगरसेवकों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए।