पुणे MLC चुनाव में बड़े उलटफेर के संकेत, भाजपा के खिलाफ निर्दलीय को समर्थन दे सकती है शिंदे की शिवसेना

पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट महायुति में भाजपा (BJP) के कोटे में आई थी, जहां से भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट से शिवसेना (शिंदे गुट) के मंगेश चिवटे भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी किया था। हालांकि, नाम वापस लेने के अंतिम दिन उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। इसके बावजूद, स्थानीय शिवसैनिकों की नाराजगी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। ऐसे में, निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप को शिवसेना का समर्थन मिलने की चर्चाओं ने इस चुनाव को दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है।