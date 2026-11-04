‘फिल्म बनाने में दिल, मेहनत और जुनून सब लगा दिया’, ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हुए भावुक, मुंबई में हुई स्क्रीनिंग

Ramayana Part 1 Release: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह लगातार बढ़ रहा है। फिल्म की मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी गई, जहां निर्माता नमित मल्होत्रा दर्शकों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी पूरी टीम की मेहनत, जुनून और समर्पण का जिक्र किया। नमित ने फिल्म को अपनी ‘दिल की धड़कन’ बताते हुए कहा कि इसे बनाना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा है।