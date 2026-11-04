सुनील लहरी ने ‘रामायण’ पर दिया बयान, म्यूजिक पर जताई नाराजगी, बोले- संगीत होता है एक रीढ़ की हड्डी

Sunil Lehri Disappointed Ramayana music: रामानंद सागर के ऐतिहासिक टेलीविजन धारावाहिक 'रामायण' में 'लक्ष्मण' का किरदार निभाकर सुनील लहरी घर-घर में मशहूर हुए थे। उन्होंने रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर रिलीज से एक दिन पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्टिंग, विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और म्यूजिक को लेकर बन रहे नकारात्मक माहौल के बीच सुनील लहरी ने मेकर्स का समर्थन किया है। साथ भी उम्मीद भी जताई है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों पर अपनी निराशा जताई है।