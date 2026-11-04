Ramayana First Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का आशीष चंचलानी ने दिया पहला रिव्यू, बताया- ‘हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर’

Ramayana First Review Out: निर्देशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड और मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता सातवें आसमान पर है। इस बीच, फिल्म का पहला शुरुआती रिव्यू सामने आ चुका है, जिसने सिनेप्रेमियों की उम्मीदों और उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। फेमस यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म का पूरा रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने इसे एक महाकाव्य (Epical) को ब्लॉकबस्टर करार दिया है।