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Ramayana First Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का आशीष चंचलानी ने दिया पहला रिव्यू, बताया- ‘हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर’

Ramayana First Review: फिल्म 'रामायण' का पहला रिव्यू सामने आ गया है। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इसे 'हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर' बताया है। उन्होंने इसके एक्शन, वीएफएक्स, निर्देशन और कलाकारों के काम की जमकर तारीफ की है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Updated: 4 Nov 2026, 9:01 AM IST

Ramayana First Review in hindi Ashish Chanchlani post Ranbir Kapoor Yash Sai Pallavi Starrer film Blockbuster

Ramayana First Review Out: निर्देशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड और मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता सातवें आसमान पर है। इस बीच, फिल्म का पहला शुरुआती रिव्यू सामने आ चुका है, जिसने सिनेप्रेमियों की उम्मीदों और उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। फेमस यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म का पूरा रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने इसे एक महाकाव्य (Epical) को ब्लॉकबस्टर करार दिया है।

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Updated on:

4 Nov 2026, 9:01 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ramayana First Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का आशीष चंचलानी ने दिया पहला रिव्यू, बताया- ‘हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर’

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