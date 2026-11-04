48 की कनिका कपूर ने तलाक किया अनाउंस, पति गौतम से 4 साल पहले की थी दूसरी शादी

Kanika Kapoor Divorce With Husband Gautam Hathiramani: बॉलीवुड को 'बेबी डॉल' और 'लवली' सहित शानदार गाने देने वाली प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) ने बिजनेसमैन पति गौतम हाथीरमानी से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मई साल 2022 में लंदन के एक लग्जरी होटल में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधी 48 साल की कनिका ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर इस तलाक की जानकारी दी थी। प्रशंसकों व मीडिया से प्राइवेसी की अपील भी की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं।