फफक-फफक कर रोईं माही विज, शो छोड़ने की दी धमकी, ‘बिग बॉस 20’ से वीडियो आया सामने

हालांकि, खुद को संभाल न पाने के बाद वॉशरूम के अंदर बैठकर माही सीधे तौर पर बिग बॉस से सवाल करती हैं, "आप हर चीज के लिए मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? बाहर मेरा भी परिवार है जो यह सब देख रहा है।" उन्होंने यह भी दर्द बयां किया कि घर के अंदर हर कोई पीठ पीछे बातें करता है, लेकिन निशाना सिर्फ उन्हें बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह यहां अपना नाम और इज्जत खराब करने नहीं आई हैं। प्रोमो के आखिर में वह अपने आंसू पोंछते हुए कहती नजर आती हैं कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकतीं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में इस नए विवाद का क्या अंत होता है और क्या माही सचमुच शो छोड़ने के अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं।