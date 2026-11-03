तलाक, नशा और करियर बर्बाद… जब टूटे थे हनी सिंह, सालों बाद हुआ था पछवाना, जिंदगी को लेकर किए थे खुलासे

वहीं, हनी सिंह की जिंदगी में उस समय भी भूचाल आया जब अगस्त 2021 में उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हनी सिंह और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद शालिनी ने अपने सभी आरोप वापस ले लिए थे। हनी सिंह ने उन्हें एलिमनी के रूप 1 करोड़ दिए थे। वहीं, एक इंटरव्यू में सिंगर ने खुद माना था कि सफलता, पैसे, नशे और फेम के घमंड में वह अपने निजी जीवन और परिवार को समय देना भूल गए थे, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां आ गईं थीं।