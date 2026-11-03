तलाक, नशा और करियर बर्बाद… जब टूटे थे हनी सिंह, सालों बाद हुआ था पछवाना, जिंदगी को लेकर किए थे खुलासे

हनी सिंह ने अपनी जिंदगी को लेकर किए थे खुलासे (Photo Source- Instagram/@yoyohoneysingh)
Honey Singh Life Journey: मनोरंजन जगत में अपनी धमाकेदार गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले फेमस पॉप स्टार और कंपोजर यो यो हनी सिंह ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, जिन्हें लोग आज भी पार्टी और समारोहों में बड़े चाव से सुनते हैं। इन दिनों सिंगर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके भतीजे विदित ओलक की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वह बीते दिन ही जालंधर लौटे और अपने भाई से गले लगकर खूब रोए। जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। जहां एक तरफ पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं, हनी सिह की पुरानी जिंदगी भी चर्चा में आ गई है।
एक समय था जब हनी सिंह को नशे की लत, तलाक, मानसिक तनाव और करियर के ग्राफ में भारी गिरावट देखने को मिली थी। जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। इस मुश्किल दौर की वजह से वह लगभग ढाई साल तक फिल्म इंडस्ट्री और लाइमलाइट से कोसों दूर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को हराकर एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया और इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री मारी थी।
हनी सिंह ने साल 2019 में चार्टबस्टर गाना 'मखना' के जरिए धमाकेदार वापसी की थी। जब सिंगर आए तो हर कोई हैरान रह गया। उनके फैंस उनके बीते वक्त के बारे में जानना चाहते थे। सभी को सिंगर ने जवाब दिए। उन्होंने इंटरव्यू में अपने सबसे अंधेरे और डरावने फेस पर खुलकर बात की थी उन्होंने बताया था कि वह दौर उनके लिए किसी भयानक सपने जैसा था, जिससे उबरने में उन्हें काफी लंबा समय लगा।
हनी सिंह ने स्वीकार किया था कि उनकी मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी और वह शराब की लत का शिकार हो गए थे। उन्हें नींद नहीं आती थी और इसके चलते उनके अंदर बीमारियां धीरे-धीरे घर करती चली गई थीं। उन्हें यह भी स्वीकार करने 3 से 4 महीने लगा दिए थे कि वह वाकई में मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। सिंगर ने कहा कि जब वह अपनी जिंदगी के हर पहलू को दुनिया के सामने रख सकते हैं, तो अपनी इस कमजोरी और बीमारी पर बात करने से क्यों हिचकिचाएं।
वहीं, हनी सिंह की जिंदगी में उस समय भी भूचाल आया जब अगस्त 2021 में उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हनी सिंह और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद शालिनी ने अपने सभी आरोप वापस ले लिए थे। हनी सिंह ने उन्हें एलिमनी के रूप 1 करोड़ दिए थे। वहीं, एक इंटरव्यू में सिंगर ने खुद माना था कि सफलता, पैसे, नशे और फेम के घमंड में वह अपने निजी जीवन और परिवार को समय देना भूल गए थे, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां आ गईं थीं।
बता दें, हनी सिंह के भतीजे की जो मौत हुई है वह कार एक्सीडेंट में हुई है। वह अपने दोस्त आरव तलवार (जो 'पैपी स्वीट्स' के मालिक के बेटे थे) के साथ एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे। उनकी वोक्सवैगन (Volkswagen) कार पुलिस लाइन्स के पास फ्लाईओवर पर सड़क किनारे खड़ी नगर निगम की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया था।
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