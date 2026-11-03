‘देश में कायरता और तानाशाही का माहौल है’, CBFC की नई गाइडलाइंस पर ‘सतलुज’ के डायरेक्टर-फिल्ममेकर ने जताई नाराजगी

याचिका दायर करने वाले चार डॉक्टरों ने फिल्म के टीजर पर अधिकारियों की निष्क्रियता की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बिना पुष्टि वाली और मानहानि करने वाली सामग्री से पैदा होने वाला खतरा कोई काल्पनिक बात नहीं है। उन्होंने कहा, "यह टीजर फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्करों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है। ये लोग देश के स्वास्थ्य ढांचे को संभालने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें पहले से ही मरीज़ों के नाराज़ परिजनों के हमलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, यह टीज़र कॉर्पोरेट अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा करता है।"