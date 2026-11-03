प्री-रिलीज में 665 करोड़ कमाकर भी मुश्किल में King? क्या ‘छावा’ और ‘जेलर 2’ को पछाड़ पाएंगे किंग खान

Shah Rukh Khan Upcoming Movie King: शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' (King) रिलीज से पहले ही करोड़ों का कारोबार कर चुकी है। फिल्म ने ओवरसीज, भारतीय डिस्ट्रीब्यूशन, ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की डील से कथित तौर पर 665 करोड़ जुटाए हैं। इसके बावजूद फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 550 करोड़ की कुल लागत निकालने और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुनाफे का रास्ता बनाने के लिए फिल्म को दुनियाभर में लगभग 800 करोड़ की कमाई करनी होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या शाहरुख खान की 'किंग' 'छावा' और 'जेलर 2' जैसी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ पाएगी?