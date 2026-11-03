‘मैंने हमेशा वो रास्ता चुना, जिस पर कम लोग चलते हैं’, आयुष्मान खुराना ने फ्रेंचाइजी फिल्मों के दौर में कही बड़ी बात!

Ayushmann Khurrana Upcoming Movies Ye Prem Mol Liya: बॉलीवुड में इन दिनों फ्रेंचाइजी फिल्मों, बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स और पुराने हिट फॉर्मूलों का दबदबा है। ऐसे दौर में एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने फिल्मी जर्नी और प्रोजेक्ट्स चुनने के तरीके पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा ऐसी कहानियों को प्राथमिकता दी है, जिनमें कुछ नया करने और लीक से हटकर चलने का अवसर मिले। 'विक्की डोनर' से लेकर 'अंधाधुन' तक उनकी फिल्मों का चुनाव इसी सोच को दिखाता है।