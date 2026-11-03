‘स्पॉइलर कपूर’ की फिर हुई वापसी! ‘रामायण 2’ से पहले ही ‘रामायण 3’ का हिंट दे गए रणबीर, फैंस बोले- भाई, थोड़ा सस्पेंस रहने दो

Ramayana Fans Reaction: रणबीर कपूर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्टर इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' में भगवान राम का रोल निभा रहे हैं। फिल्म का पहला पार्ट रिलीज होने से पहले ही रणबीर ने बातचीत के दौरान तीसरे पार्ट का जिक्र कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें मजेदार अंदाज में 'स्पॉइलर कपूर' कहना शुरू कर दिया। बता दें, उनके बयान से ये स्पष्ट नहीं है कि फिल्म का तीसरा भाग आधिकारिक तौर पर बनाया जा रहा है या नहीं।