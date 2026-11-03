तुषार कपूर को मिली धमकी के बाद शिवसेना नेता आनंद दुबे का बयान, बोले- ‘मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है’, लॉरेंस गैंग के नाम पर मांगे 5 करोड़

Anand Dubey on Tusshar Kapoor Threat: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद अब दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के बेटे और एक्टर तुषार कपूर को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए धमकी मिली हैं। इसके बाद से एक बार फिर मुंबई की कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद शिवसेना नेता आनंद दुबे ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है और अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।