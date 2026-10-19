Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग में घायल हुए उमेश चौहान की हालत स्थिर, अस्पताल ने दिया अपडेट- ‘दिल और फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं’

Tiger Shroff Firing Incident (फोटो सोर्स- ani)
Tiger Shroff Firing Case: रविवार (18 अक्टूबर) की शाम मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के दौरान घायल हुए उमेश चौहान की हालत अब स्थिर है और उनका KEM अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि गोली लगने से उनके दिल और फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कूपर अस्पताल से KEM अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के बाद उन्हें इमरजेंसी ICU में रखा गया है, जहां डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।
सोमवार, 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और KEM अस्पताल द्वारा जारी एक मेडिकल अपडेट के अनुसार, उमेश चौहान को पहले जुहू के कूपर अस्पताल में फर्स्ट ऐड देकर स्थिर किया गया था। इसके बाद, आगे की जांच और खास देखभाल के लिए उन्हें आधी रात के आसपास KEM अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।
अस्पताल ने बताया कि गोली लगने से उनके दिल या फेफड़ों पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल, उनका इलाज जनरल सर्जरी विभाग के तहत इमरजेंसी इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में चल रहा है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी टीम भी परामर्श दे रही है।
उनकी हालत स्थिर होने के कारण, डॉक्टर कड़ी निगरानी के साथ उनका इलाज कर रहे हैं। आगे की इमेजिंग और विशेषज्ञों की जांच के बाद ही इलाज की अगली दिशा तय की जाएगी। अस्पताल से जारी किये गए बयान में कहा गया है कि चौहान की स्थिति के बारे में आगे की मेडिकल जानकारी अस्पताल के अधिकृत जनसंपर्क चैनल के माध्यम से दी जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर पर ये हमला रविवार शाम करीब 7 बजे जुहू में पुष्पा नरसी पार्क (जिसे जमनाबाई नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है) के पास हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ और उनके ड्राइवर वाली कार पर गोलियां चला दीं। टाइगर श्रॉफ को कोई चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। मुंबई पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।
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