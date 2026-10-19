Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग में घायल हुए उमेश चौहान की हालत स्थिर, अस्पताल ने दिया अपडेट- ‘दिल और फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं’

Tiger Shroff Firing Case: रविवार (18 अक्टूबर) की शाम मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के दौरान घायल हुए उमेश चौहान की हालत अब स्थिर है और उनका KEM अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि गोली लगने से उनके दिल और फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कूपर अस्पताल से KEM अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के बाद उन्हें इमरजेंसी ICU में रखा गया है, जहां डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।