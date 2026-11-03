टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद तुषार कपूर आए निशाने पर? बॉलीवुड सेलेब्स की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

Tusshar Kapoor Threat Call: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों खौफ का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां फिल्मी सितारे अपनी आगामी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड और अपराधियों के साये ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) को एक अज्ञात शख्स की तरफ से धमकी भरा फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य 'हैरी बॉक्सर' बताकर उनसे 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती की मांग की। इस सनसनीखेज कॉल के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।