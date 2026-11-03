टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद तुषार कपूर आए निशाने पर? बॉलीवुड सेलेब्स की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

तुषार कपूर को आया धमकी भरा फोन (Photo Source- Instagram/@tusshark89)
Tusshar Kapoor Threat Call: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों खौफ का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां फिल्मी सितारे अपनी आगामी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड और अपराधियों के साये ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) को एक अज्ञात शख्स की तरफ से धमकी भरा फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य 'हैरी बॉक्सर' बताकर उनसे 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती की मांग की। इस सनसनीखेज कॉल के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।
तुषार कपूर ने इस धमकी भरे कॉल के बाद आनन-फानन में मुंबई पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने इसकी जांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल (AEC) और क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।
तूषार कपूर को जो धमकी भरी कॉल आई थी, उसकी जांच के दौरान मुंबई पुलिस की तकनीकी और फॉरेंसिक टीम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की बारीकी से जांच की है। पुलिस ने इस ऑडियो का मिलान अपने डेटाबेस में मौजूद 'हैरी बॉक्सर' के आधिकारिक वॉयस सैंपल से किया। शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि दोनों आवाजें आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं।
पुलिस और जांच एजेंसियों को अब गहरा शक है कि यह कॉल किसी बड़े गिरोह का असली कारनामा नहीं है, बल्कि किसी शरारती तत्व द्वारा गैंग के नाम का खौफ दिखाकर रंगदारी वसूलने की साजिश हो सकती है। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश में जुटी है जिसने यह ऑडियो क्लिप भेजी थी।
इस घटना ने एक बार फिर मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 अक्टूबर 2026 की शाम मुंबई के जुहू इलाके में एक फुटबॉल क्लब के बाहर अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई थी। इस दुस्साहसिक हमले में टाइगर बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनके ड्राइवर और एक फैन घायल हो गए थे। वहीं, इस गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी।
पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई थी कि हमलावरों का असली निशाना सुपरस्टार आमिर खान थे, लेकिन उनकी कड़ी सुरक्षा के चलते उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपना निशाना बना लिया। लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद मुंबई पुलिस ने फिल्म सिटी और सेलिब्रिटी आवासों के आसपास सुरक्षा के घेरे को और अधिक कड़ा कर दिया है।
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