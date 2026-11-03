फिल्म ‘रामायण के गाने ‘मंगल रंग’ विवाद पर सिंगर अरमान मलिक ने दिया करारा जवाब! बोले- ये काफी मुश्किल था

Armaan Malik On Ramayana song Mangal Rang Controversy: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मच अवेटेड फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' इन दिनों अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई है। फिल्म का नया गाना 'मंगल रंग' रिलीज किया गया है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग को बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया है। गाने के रिलीज होते ही इसके म्यूजिकल ट्रीटमेंट को लेकर सोशल मीडिया और क्रिटिक्स के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि इस गाने में सूफी-कव्वाली का जो असर है, वह एक हिंदू महाकाव्य पर आधारित फिल्म के सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में थोड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा, इसकी तुलना ए.आर. रहमान के पुराने गानों जैसे 'रॉकस्टार' के 'कुन फया कुन' से भी की जा रही है।