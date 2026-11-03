नोरा फतेही की लीगल टीम ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस पर दिया बड़ा बयान, बोले- आरोपी नहीं, गवाह हैं

Nora Fatehi Team On Sukesh Chandrasekhar Case: अभिनेत्री नोरा फतेही (Nora Fatehi) और उनकी कानूनी टीम ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में चल रही कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर एक बयान जारी किया है। हाल ही में यह मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था, जिसमें नोरा फतेही को एक गवाह के रूप में बुलाया गया था। अभिनेत्री के वकीलों ने साफ किया है कि नोरा का इस पूरे आपराधिक मामले में बतौर आरोपी कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि वह जांच में केवल अदालत की सहायता के लिए एक गवाह के तौर पर शामिल हैं।