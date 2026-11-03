3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

नोरा फतेही की लीगल टीम ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस पर दिया बड़ा बयान, बोले- आरोपी नहीं, गवाह हैं

Nora Fatehi Team: अभिनेत्री नोरा फतेही की लीगल टीम ने एक बयान जारी किया है जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले से जुड़ा है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 3 Nov 2026, 10:54 AM IST

Sukesh Chandrasekhar Case

नोरा फतेही की टीम का बयान आया सामने (Photo Source- Instagram/norafatehi)

Nora Fatehi Team On Sukesh Chandrasekhar Case: अभिनेत्री नोरा फतेही (Nora Fatehi) और उनकी कानूनी टीम ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में चल रही कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर एक बयान जारी किया है। हाल ही में यह मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था, जिसमें नोरा फतेही को एक गवाह के रूप में बुलाया गया था। अभिनेत्री के वकीलों ने साफ किया है कि नोरा का इस पूरे आपराधिक मामले में बतौर आरोपी कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि वह जांच में केवल अदालत की सहायता के लिए एक गवाह के तौर पर शामिल हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट में टली पेशी, 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को नोरा फतेही की लीगल टीम की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा आर्थिक अपराध शाखा (EOW) का मामला 2 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इस दौरान नोरा को गवाह के रूप में अदालत में पेश होना था।

लेकिन, उनके वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें बहुत कम समय में समन मिला था और पहले से तय काम (Professional Commitments) के कारण वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सकीं। उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए एक एप्लिकेशन (Application) दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को 6 नवंबर 2026 तक के लिए टाल दिया है और उनकी गवाही के लिए नए समन जारी किए गए हैं।

सरकारी गवाह के रूप में दर्ज है नाम, जानिए क्या है पूरा मामला

लीगल टीम ने अपने बयान में इस बात पर खास जोर दिया है कि नोरा फतेही न तो इस मामले में आरोपी हैं और न ही उन पर किसी भी तरह का जुर्म करने या कानून तोड़ने का कोई आरोप लगाया गया है। उन्हें केवल न्यायिक प्रक्रिया में मदद करने के लिए गवाह के रूप में बुलाया गया है।

बता दें, यह पूरा हाई-प्रोफाइल मामला सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहते हुए बड़े सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के नाम पर ठगी कर करीब 200 करोड़ रुपये वसूलने से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले की गहन जांच करते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

इससे पहले, EOW ने सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉलोज के साथ नोरा के कथित संबंधों को लेकर भी लंबी पूछताछ की थी। उस दौरान CrPC की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आधिकारिक तौर पर सरकारी गवाह (Approver/Witness) के रूप में नामित किया था। जांच के दौरान नोरा ने यह भी खुलासा किया था कि चंद्रशेखर के साथ उनकी बातचीत उसकी पत्नी के माध्यम से हुई थी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 10:54 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / नोरा फतेही की लीगल टीम ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस पर दिया बड़ा बयान, बोले- आरोपी नहीं, गवाह हैं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद तुषार कपूर निशाने पर? बॉलीवुड सेलेब्स की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

Tusshar Kapoor received 5 crore threat call allegedly from Lawrence Bishnoi gang after tiger shroff firing
बॉलीवुड

फिल्म ‘रामायण के गाने ‘मंगल रंग’ विवाद पर सिंगर अरमान मलिक ने दिया करारा जवाब! बोले- ये काफी मुश्किल था

Armaan Malik On Ramayana song Mangal Rang Controversy after trolling
बॉलीवुड

मुमताज के दीवाने थे शाहरुख खान, अच्छे मार्क्स लाने पर पहली बार सिनेमा दिखाने ले गई थीं मां, पिता ने बदला था नानी का दिया नाम

Shah Rukh Khan Childhood Crush
बॉलीवुड

BMC विज्ञापन विवाद पर दीया मिर्जा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- एयर क्वालिटी पर दे रही हूं ध्यान, फ्री में किया काम

Dia Mirza first Reaction On BMC Controversy and trolling and reveals why make this video
बॉलीवुड

‘दीया मिर्जा पहले अपने गिरेबान में झांकें’, BMC विज्ञापन विवाद पर भड़के BJP के श्रीकांत भारतीय, जानें क्यों मचा हंगामा?

Diya mirza bmc diwali Campaign controversy bjp shrikant bharatiya reaction Ameet Satam angry clip remove
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.