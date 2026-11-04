अभिनेता आयुष्मान खुराना को धमकी भरा ऑडियो मेसेज, लॉरेंस गैंग के नाम पर मांगे करोड़ों

शुरुआती जांच में मैसेज भेजने वाले की पहचान और उसके दावों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ऑडियो में बताई गई पहचान के आधार पर उसकी आवाज का मिलान पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद संबंधित आरोपी की आवाज से किया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि धमकी के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है या कोई व्यक्ति गैंग के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है।