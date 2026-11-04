एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ पार तो पहले दिन के कलेक्शन प्रेडिक्शन के मामले में कहां हैं 4000 करोड़ी ‘रामायण’? जानें फिल्म के बारे में सबकुछ

रामायण एडवांस बुकिंग (फोटो सोर्स- IMDb)
Ramayana Part 1 Advance Booking: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने सबका ध्यान खींच लिया है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अब तक 97.64 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ऐसे में अब सभी की नजरें इसकी ओपनिंग पर टिकी हैं।
सैकनिल्क के अनुसार, ‘रामायण’ ने खबर लिखे जाने तक एडवांस बुकिंग से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे जुटा लिए हैं। ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो ये आंकड़ा करीब 78 करोड़ रुपये है। फिल्म ने 5 से 9 नवंबर तक के पांच दिनों के लिए कुल 83,032 शोज में 25.65 लाख टिकट बेचे हैं। वहीं, ब्लॉक सीटों को छोड़कर टिकटों की बिक्री 20.57 लाख रही।
ओपनिंग डे यानी 5 नवंबर के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग 39.35 करोड़ रुपये की ग्रॉस सेल तक पहुंच गई है। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 33.34 करोड़ रुपये बताया गया है। दूसरे दिन के लिए 18.53 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई, जबकि शनिवार के लिए यह आंकड़ा 19.68 करोड़ रुपये रहा। रविवार की एडवांस बुकिंग 13.23 करोड़ रुपये और सोमवार के लिए 5.78 करोड़ रुपये दर्ज की गई।
फिल्म की घरेलू एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन सबसे आगे है। शनिवार, 8 नवंबर को हिंदी वर्जन के 14,310 शोज के जरिए 10.78 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई। यह उस दिन की कुल एडवांस बुकिंग का करीब 82 प्रतिशत हिस्सा है।
दूसरी भाषाओं की बात करें तो तेलुगु वर्जन से 1.35 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई। कन्नड़ वर्जन से 95.06 लाख रुपये, तमिल वर्जन से 14.20 लाख रुपये और मलयालम वर्जन से 37,870 रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई।
‘रामायण: पार्ट 1’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी से बिना किसी कट के यू/ए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म का थिएट्रिकल रनटाइम 195 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट बताया गया है। फिल्म को भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी है। हालांकि, इसके स्क्रीन काउंट से जुड़े कुछ आंकड़े उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं हैं।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण का किरदार निभाएंगे। फिल्म में सनी देओल, लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और अनुपम खेर समेत कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश ने किया है। बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के चलते ‘रामायण: पार्ट 1’ से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।
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