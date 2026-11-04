एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ पार तो पहले दिन के कलेक्शन प्रेडिक्शन के मामले में कहां हैं 4000 करोड़ी ‘रामायण’? जानें फिल्म के बारे में सबकुछ

Ramayana Part 1 Advance Booking: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने सबका ध्यान खींच लिया है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अब तक 97.64 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ऐसे में अब सभी की नजरें इसकी ओपनिंग पर टिकी हैं।