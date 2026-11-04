क्यों आखिरी दिनों में अकेले रह गए थे राजेश खन्ना? केसी बोकाडिया ने बताया पछतावे में डूबे थे अभिनेता

KC Bokadia On Rajesh Khanna Last Days: भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी 'पहले सुपरस्टार' की बात आती है, तो सिर्फ राजेश खन्ना का नाम आता है। अपने दौर में सफलता के ऐसे आसमान पर बैठने वाले 'काका' ने सिनेमाघरों के बाहर प्रशंसकों की लंबी कतारें और ऐसा क्रेज देखा, जो आज भी हिंदी सिनेमा के लिए एक मिसाल है। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। लेकिन, उनके जीवन का आखिरी दौर उतना ही अकेलापन और दर्दभरा था। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों को लेकर मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया (K.C. Bokadia) ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभिनेता पछतावे में रहने लगे थे।