4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘शादी के दिन बॉडी-शेमिंग का शिकार हुई थी’, अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा ने किया खुलासा, ऐश्वर्या पर भी की बात

Ayesha Raza Mishra: अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा ने अपनी बॉडी शेमिंग और ऐश्वर्या राय व कैटरीना कैफ को भी ट्रोल करने वालों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को ट्रोल करना बेहद घटिया और बुरी बात है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 4 Nov 2026, 12:29 PM IST

Ayesha Raza Mishra reveals Body Shaming on her wedding day she talks about Katrina and Aishwarya

Ayesha Raza Mishra On Body Shaming: फिल्म 'मीठे में क्या है' में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने महिलाओं के मां बनने के बाद उनके वजन के लिए ट्रोल किए जाने पर बेबाक राय रखी है। साथ ही अभिनेत्री ने अपनी बॉडी-शेम (Body-shaming) को लेकर भी खुलासा किया है। उन्होंने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो महिलाओं और अभिनेत्रियों के शरीर पर अवांछित टिप्पणियां करते हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों पर भी बात की।

आयशा रजा मिश्रा ने जूम संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बॉडी शेमिंग को लेकर भी कई खुलासे किए। जब आयशा से डिलीवरी के बाद अभिनेत्रियों को मिलने वाले तानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन का खुलकर समर्थन किया। आयशा ने कहा, "लोगों का कहना था कि ऐश्वर्या का वजन बढ़ गया है, हे भगवान! लेकिन वह आज भी कमाल की लग रही हैं। उनके आकर्षण का उनके वजन से कोई लेना-देना नहीं है। किसी भी महिला को इस तरह ट्रोल करना बेहद घटिया और बुरी बात है।"

घर से बेघर होते ही आसिफ खान ने लव- स्काउट के रिश्ते का बताया सच, बोले- कई बार मैंने भी समझाया था

ये भी पढ़ें
Asif Khan On Love- Scout Op Relationship Truth

इसके साथ ही वरिष्ठ अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक वाकया भी सुनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी शादी के दिन भी बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा था। आयशा ने वरिष्ठ अभिनेता कुमुद मिश्रा से 9 फरवरी, 2008 को शादी की थी।

शादी के उस दिन को याद करते हुए आयशा ने बताया, "मेरी शादी के दिन मेरी मां की एक दोस्त आई थीं, जो थिएटर में मेरी सह-कलाकार भी थीं। वह शादी में मुझे बधाई देने आईं और सीधे बोलीं- 'वजन बढ़ा लिया है'। वह खुद एक महिला और अभिनेत्री थीं। अगर मैंने थोड़ा वजन बढ़ा भी लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी के खास दिन पर ऐसी बातें कहने की हिम्मत लोग कैसे जुटा लेते हैं?"

दो दशकों से अधिक का सफल करियर, 'मीठे में क्या है' में बिखेरा अभिनय का जलवा

वहीं, आयशा रजा मिश्रा के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर, 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'मीठे में क्या है' में अमृता की भूमिका में नजर आई हैं। राधिका बंसल द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ ऋत्विक भौमिक, दलाई और तराना मुख्य भूमिकाओं में हैं।

आयशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म 'रघु रोमियो' से की थी। पिछले दो दशकों में उन्होंने 'धूम', 'मुंबई मेरी जान', 'दिल धड़कने दो', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'वीरे दी वेडिंग', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', 'भारत', 'गिन्नी वेड्स सनी' और 'तू झूठी मैं मक्कार' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी सशक्त अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है।

कैटरीना कैफ भी हुई हैं ट्रोलिंग का शिकार

बता दें, ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ को मां बनने के बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर नेटिजेन्स अभिनेत्रियों को वजन कम करने की सलाह देने लगे थे। वहीं, कई इनके फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के सपोर्ट में भी आए थे और ट्रोलर्स को जवाब दिए थे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 12:29 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘शादी के दिन बॉडी-शेमिंग का शिकार हुई थी’, अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा ने किया खुलासा, ऐश्वर्या पर भी की बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ पार तो पहले दिन के कलेक्शन प्रेडिक्शन के मामले में कहां हैं 4000 करोड़ी ‘रामायण’? जानें फिल्म के बारे में सबकुछ

Ramayana Part 1 Advance Booking
बॉलीवुड

‘फिल्म बनाने में दिल, मेहनत और जुनून सब लगा दिया’, ‘रामायण’ के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हुए भावुक, मुंबई में हुई स्क्रीनिंग

Ramayana Part 1 Release
बॉलीवुड

दीया मिर्जा विवाद के बीच सोनी राजदान ने दिया पटाखों पर बयान, बोलीं- यह ‘एंटी-नेशनल’ है

Soni Razdan On air pollution angry Bursting Cracker On Diwali said anti national amid dia mirza dispute
बॉलीवुड

Ramayana First Review: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का पहला रिव्यू आया सामने, आशीष चंचलानी ने बताया कब आया रोना?

Ramayana First Review in hindi Ashish Chanchlani post Ranbir Kapoor Yash Sai Pallavi Starrer film Blockbuster
बॉलीवुड

सुनील लहरी ने ‘रामायण’ पर दिया बयान, म्यूजिक पर जताई नाराजगी, बोले- संगीत होता है एक रीढ़ की हड्डी

Sunil Lehri Disappointed Ramayana music tv laxman praised makers before ranbir kapoor film release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.