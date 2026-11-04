‘शादी के दिन बॉडी-शेमिंग का शिकार हुई थी’, अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा ने किया खुलासा, ऐश्वर्या पर भी की बात

Ayesha Raza Mishra On Body Shaming: फिल्म 'मीठे में क्या है' में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री आयशा रजा मिश्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने महिलाओं के मां बनने के बाद उनके वजन के लिए ट्रोल किए जाने पर बेबाक राय रखी है। साथ ही अभिनेत्री ने अपनी बॉडी-शेम (Body-shaming) को लेकर भी खुलासा किया है। उन्होंने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो महिलाओं और अभिनेत्रियों के शरीर पर अवांछित टिप्पणियां करते हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय को ट्रोल करने वालों पर भी बात की।