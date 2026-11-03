“शादी के एक प्रस्ताव से शुरू हुई थी खौफनाक कहानी”, जेलर 2 अभिनेत्री शमना कासिम ने खोले ब्लैकमेलिंग के राज

Jailer 2 Shamna Kasim On Marriage Proposal: सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर 2' (Jailer 2) में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सुर्खियां बटोरने वाली पॉपुलर अभिनेत्री शमना कासिम (Shamna Kasim) ने अपनी निजी जिंदगी के एक सबसे भयानक और काले दौर को याद किया है। उन्होंने साल 2020 में उनके साथ घटी एक गंभीर घटना का खुलासा किया, जिसने उन्हें और उनके परिवार को अंदर से हिला कर रख दिया था। एक साधारण शादी के प्रस्ताव (Marriage Proposal) से शुरू हुआ यह मामला किस तरह एक बड़े मैट्रिमोनियल फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग में बदल गया था, इस पर शमना ने कई बातें बताईं।