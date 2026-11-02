Anuj Thakur Last Post: निधन के बाद अभिनेता अनुज ठाकुर का आखिरी पोस्ट हुआ वायरल, बर्थडे को बताया था शानदार

Anuj Thakur Last Post: टेलीविजन इंडस्ट्री उस समय चौंक गई, जब खबर आई कि फेमस अभिनेता अनुज ठाकुर का निधन हो गया है। वह महज 33 साल के थे। अभिनेता की अचानक हुई मौत की खबर से उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरा सदमा लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुज ठाकुर की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। इस दिल दहला देने वाली खबर की पुष्टि उनके करीबी दोस्त और जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने मीडिया के सामने की है। अब इसके बाद एक्टर का आखिरी पोस्ट सामने आया है। जो वायरल हो रहा है।