‘क्या आप दिल्ली में सुरक्षित रहेंगी?’, महिलाओं की सुरक्षा पर ‘पुष्पा 2’ एक्ट्रेस आंचल मुंजाल के फ्लाइट वाले वीडियो पर छिड़ी बहस

एक यूजर ने लिखा, “मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। मैंने रात 2-3 बजे भी यहां सफर किया है और डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको परेशान करने के लिए बस सड़क पर खड़े रहते हैं। मैंने यहां लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहने हुए भी देखा है। पता नहीं लोग किस दिल्ली की बात करते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, तो बिल्कुल, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो दिल्ली के बाहर के लोग यहां आकर दिल्ली के बारे में बकवास क्यों करते हैं? मैं कई शहरों में गई हूं, और सच कहूं तो मुझे दिल्ली सबसे अच्छी लगती है।”