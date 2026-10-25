‘क्या आप दिल्ली में सुरक्षित रहेंगी?’, महिलाओं की सुरक्षा पर ‘पुष्पा 2’ एक्ट्रेस आंचल मुंजाल के फ्लाइट वाले वीडियो पर छिड़ी बहस

आंचल मुंजाल के वीडियो पर छिड़ी बहस। (फोटो सोर्स: instagram- @aanchalmunjalofficial)
Aanchal Munjal Viral Video Sparked Online Debate: 'पुष्पा 2' एक्ट्रेस आंचल मुंजाल ने फ्लाइट के दौरान हुई एक बातचीत का जिक्र करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ बैठे एक विदेशी यात्री ने उनसे पूछा कि क्या दिल्ली जाना उनके लिए सुरक्षित होगा। फ्लाइट में हुई इस बातचीत ने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और ऐसे कई सवालों पर समाज के नजरिए को लेकर एक ऑनलाइन बहस शुरू कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर आंचल को ट्रोल किया जाने लगा, जिससे चर्चा का मुख्य विषय बातचीत से हटकर उस पर मिली प्रतिक्रियाओं की ओर चला गया।
आंचल मुंजाल ने इंस्टाग्राम रील में बताया कि वह काम के सिलसिले में दिल्ली जा रही थीं, तभी उनके बगल में बैठे एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, "क्या आप सुरक्षित रहेंगी?" उनके अनुसार, उस व्यक्ति ने शिक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे एक दोस्त ने उसे दिल्ली के बारे में बताया था कि यह "दिल वालों की दिल्ली" है, और फिर उसने सवाल किया कि क्या आज भी यह शहर उस उम्मीद पर खरा उतरता है।
उस यात्री ने शिक्षा को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि अगर लड़कों को शिक्षित किया जाए, तो लड़कियों को नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है। आंचल मुंजाल ने अपने कैप्शन में लिखा कि शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के बीच का यह संबंध ही वह बात थी, जो उनके दिमाग में रह गई।
इस वीडियो के बाद आंचल को ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा। कुछ यूजर्स ने दिल्ली का बचाव किया और इस तरह की टिप्पणी करने के लिए आंचल की आलोचना की।
एक यूजर ने लिखा, “मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। मैंने रात 2-3 बजे भी यहां सफर किया है और डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको परेशान करने के लिए बस सड़क पर खड़े रहते हैं। मैंने यहां लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहने हुए भी देखा है। पता नहीं लोग किस दिल्ली की बात करते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, तो बिल्कुल, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो दिल्ली के बाहर के लोग यहां आकर दिल्ली के बारे में बकवास क्यों करते हैं? मैं कई शहरों में गई हूं, और सच कहूं तो मुझे दिल्ली सबसे अच्छी लगती है।”
वहीं, एक अन्य यूजर ने लोगों से अपील की कि वे शहर का बचाव करने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक रूप से ध्यान दें। जबकि, एक यूजर ने लिखा, “कमेंट्स पढ़कर मुझे बुरा लगा। लोग कहते हैं कि दूसरे देशों में भी रेप होते हैं। लेकिन हम तुलना क्यों कर रहे हैं? हमें अपने देश को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।”
खैर, आंचल मुंजाल की रील ने एक ऐसी मुश्किल बहस छेड़ दी है, जो सिर्फ एक फ्लाइट या एक शहर तक सीमित नहीं है। वीडियो में, 'पुष्पा 2' की इस एक्ट्रेस ने बताया कि उनके साथ सफर कर रहे एक यात्री ने उनसे क्या कहा, "रेप और शिक्षा का आपस में गहरा संबंध है। अगर लड़के शिक्षित होंगे, तो लड़कियों के साथ रेप नहीं होगा। अगर लड़कियों को पढ़ाया-लिखाया जाए, तो उन्हें आज़ादी से घूमने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा।"
देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि लड़कों को महिलाओं का सम्मान करना कैसे सिखाया जाए, और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए और क्या-क्या किए जाने की जरूरत है?
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