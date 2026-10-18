ईशा सिंह से प्यार के इजहार के बाद मिस्ट्री गर्ल संग दिखें अविनाश मिश्रा, नई क्लिप पर छिड़ी बहस

यह पूरा विवाद और चर्चा इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही 5 अक्टूबर, 2026 को मुंबई में 'खतरों के खिलाड़ी 15' की जीत की एक पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी के दौरान सबके सामने अविनाश ने ईशा के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, "मैं आभारी और भाग्यशाली हूं कि ईशा मेरी जिंदगी में हैं।" इस पर ईशा ने जब उन्हें आगे बोलने को कहा, तो अविनाश ने सरेआम कह दिया, "आई लव यू, बेबी।" इस प्यारी सी बात पर ईशा शर्माकर वहां से चली गई थीं और उन्होंने भी जवाब में प्यार जताया था। इस घटना के बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर कयासों का दौर जारी है, हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।