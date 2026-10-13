‘मेरे साथ सोना पड़ेगा’ से लेकर ‘मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिगरेट से जला दिया’ तक, नीति टेलर के इन तीन कड़वे अनुभवों ने किया हैरान

नीति टेलर (फोटो सोर्स- instagram/prime video)
Niti Taylor Shocking Casting Couch Experience: टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपनी जिंदगी के ऐसे अनुभव का खुलासा किया है, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। ‘कैसी ये यारियां’ और ‘इश्कबाज’ जैसे सीरियल्स से घर-घर में पहचान बनाने वाली नीति ने बताया कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में काम देने के बदले अपने साथ सोने के लिए कहा था। इस घटना से वह इतनी हैरान और परेशान हो गई थीं कि उन्होंने तुरंत फोन काट दिया, डायरेक्टर का नंबर ब्लॉक किया और अपनी मां को पूरी बात बताई। नीति ने यह खुलासा करीब 12 साल बाद एक इंटरव्यू में किया है।
नीति टेलर ने ‘हॉटरफ्लाई’ को दिए इंटरव्यू में बताया कि जिस डायरेक्टर के साथ उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म में काम किया था, उसी ने उन्हें दूसरी फिल्म के लिए संपर्क किया। बातचीत के दौरान डायरेक्टर ने कथित तौर पर कहा कि इस बार फिल्म में काम करने के लिए उन्हें उसके साथ सोना होगा।
नीति ने बताया कि उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा कि वह बस फोन काटकर उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक कर सकीं। इसके बाद उन्होंने अपनी मां को फोन किया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। नीति के मुताबिक, वह इस बात से हैरान थीं कि कोई व्यक्ति काम देने के बदले ऐसी मांग कैसे कर सकता है।
नीति ने बातचीत में यह भी बताया कि उन्होंने उस डायरेक्टर को दूसरी लड़कियों के साथ भी इस तरह का व्यवहार करते देखा था। हालांकि, उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
अभिनेत्री के मुताबिक, इस घटना ने उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया था। उन्होंने उस समय किसी से इस बारे में खुलकर बात नहीं की, क्योंकि वह पूरी तरह सदमे में थीं। नीति ने संबंधित डायरेक्टर का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस अनुभव के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में आगे काम नहीं करने का फैसला किया।
नीति टेलर ने साल 2012 में फिल्म ‘मेम वयसकु वचम’ से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद वह 2013 में ‘पेल्ली पुस्तकम’ और 2014 में ‘लव डॉट कॉम’ में नजर आईं। इन तीन फिल्मों के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम नहीं किया। उनके इस फैसले के पीछे कास्टिंग काउच का अनुभव एक अहम वजह रहा।
फिल्मों से दूरी बनाने के बावजूद नीति टेलर का अभिनय करियर आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कम उम्र में टीवी की दुनिया में कदम रखा और ‘कैसी ये यारियां’ से खास लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा वह ‘इश्कबाज’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ जैसे धारावाहिकों में भी नजर आईं। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो ‘अलायंस’ में हिस्सा लिया, जहां वह सेमीफाइनल तक पहुंचीं।
नीति ने रियलिटी शो ‘अलायंस’ में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक और दर्दनाक अनुभव साझा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पूर्व प्रेमी ने उन्हें सिगरेट से जला दिया था और उन निशानों के उनके शरीर पर अब भी मौजूद होने की बात कही थी। उनके इस खुलासे ने भी लोगों का ध्यान खींचा।
नीति के इन अनुभवों ने एक बार फिर मनोरंजन जगत में महिलाओं की सुरक्षा और कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, डायरेक्टर की पहचान सामने नहीं आई है, इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
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