13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

TV न्यूज

‘मेरे साथ सोना पड़ेगा’ से लेकर ‘मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिगरेट से जला दिया’ तक, नीति टेलर के इन तीन कड़वे अनुभवों ने किया हैरान

Niti Taylor Shocking Casting Couch Experince: टीवी अभिनेत्री नीति टेलर ने हाल ही में अपने करियर से जुड़े एक निजी कड़वे अनुभव के बारे में बताया है जिसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्में करने से परहेज कर लिया था। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 13, 2026

Niti Taylor Shocking Casting Couch Experince

नीति टेलर (फोटो सोर्स- instagram/prime video)

Niti Taylor Shocking Casting Couch Experience: टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपनी जिंदगी के ऐसे अनुभव का खुलासा किया है, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। ‘कैसी ये यारियां’ और ‘इश्कबाज’ जैसे सीरियल्स से घर-घर में पहचान बनाने वाली नीति ने बताया कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में काम देने के बदले अपने साथ सोने के लिए कहा था। इस घटना से वह इतनी हैरान और परेशान हो गई थीं कि उन्होंने तुरंत फोन काट दिया, डायरेक्टर का नंबर ब्लॉक किया और अपनी मां को पूरी बात बताई। नीति ने यह खुलासा करीब 12 साल बाद एक इंटरव्यू में किया है।

डायरेक्टर ने रखी थी साथ सोने की शर्त

नीति टेलर ने ‘हॉटरफ्लाई’ को दिए इंटरव्यू में बताया कि जिस डायरेक्टर के साथ उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म में काम किया था, उसी ने उन्हें दूसरी फिल्म के लिए संपर्क किया। बातचीत के दौरान डायरेक्टर ने कथित तौर पर कहा कि इस बार फिल्म में काम करने के लिए उन्हें उसके साथ सोना होगा।

नीति ने बताया कि उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा कि वह बस फोन काटकर उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक कर सकीं। इसके बाद उन्होंने अपनी मां को फोन किया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। नीति के मुताबिक, वह इस बात से हैरान थीं कि कोई व्यक्ति काम देने के बदले ऐसी मांग कैसे कर सकता है।

दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा होते देखा था

नीति ने बातचीत में यह भी बताया कि उन्होंने उस डायरेक्टर को दूसरी लड़कियों के साथ भी इस तरह का व्यवहार करते देखा था। हालांकि, उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

अभिनेत्री के मुताबिक, इस घटना ने उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया था। उन्होंने उस समय किसी से इस बारे में खुलकर बात नहीं की, क्योंकि वह पूरी तरह सदमे में थीं। नीति ने संबंधित डायरेक्टर का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस अनुभव के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में आगे काम नहीं करने का फैसला किया।

तीन तेलुगु फिल्मों में किया था काम

नीति टेलर ने साल 2012 में फिल्म ‘मेम वयसकु वचम’ से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद वह 2013 में ‘पेल्ली पुस्तकम’ और 2014 में ‘लव डॉट कॉम’ में नजर आईं। इन तीन फिल्मों के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम नहीं किया। उनके इस फैसले के पीछे कास्टिंग काउच का अनुभव एक अहम वजह रहा।

टीवी से मिली खास पहचान

फिल्मों से दूरी बनाने के बावजूद नीति टेलर का अभिनय करियर आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कम उम्र में टीवी की दुनिया में कदम रखा और ‘कैसी ये यारियां’ से खास लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा वह ‘इश्कबाज’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ जैसे धारावाहिकों में भी नजर आईं। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो ‘अलायंस’ में हिस्सा लिया, जहां वह सेमीफाइनल तक पहुंचीं।

एक्स बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया था

नीति ने रियलिटी शो ‘अलायंस’ में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक और दर्दनाक अनुभव साझा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पूर्व प्रेमी ने उन्हें सिगरेट से जला दिया था और उन निशानों के उनके शरीर पर अब भी मौजूद होने की बात कही थी। उनके इस खुलासे ने भी लोगों का ध्यान खींचा।

नीति के इन अनुभवों ने एक बार फिर मनोरंजन जगत में महिलाओं की सुरक्षा और कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, डायरेक्टर की पहचान सामने नहीं आई है, इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

ऋचा चड्ढा ने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, बोलीं- गंदी सोच वाले आदमियों ने ही कमेंट किए

ये भी पढ़ें
Richa Chadha On Katrina Kaif Body Shaming

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 06:37 pm

Published on:

13 Oct 2026 06:37 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘मेरे साथ सोना पड़ेगा’ से लेकर ‘मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिगरेट से जला दिया’ तक, नीति टेलर के इन तीन कड़वे अनुभवों ने किया हैरान

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सलमान खान को हुआ क्या है?’ मैक्सटर्न ने स्काउट ओपी को लगी फटकार पर उठाए सवाल

Salman Khan On Scout OP
TV न्यूज

‘वो पीकर फोन जरूर करता है, माही विज ने एक्स को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- कई लड़कों ने धोखा दिया

Mahhi Vij On Exes Cheating:
TV न्यूज

‘पत्नियां ज्यादा रोमांटिक होती हैं’ पति, पत्नी और पंगा 2 में शब्बीर अहलूवालिया की वाइफ के जवाब पर कंटेस्टेंट बोले- प्यार में PHD है

Pati Patni Aur Panga Season 2 shabir ahluwalia wife said Wives are more romantic
TV न्यूज

‘अपने मुंह की गंदगी साफ करो’, यंग DSA ने माही विज पर बोला हमला, जमकर हुई लड़ाई

Mahhi Vij-Yung DSA Clash In Bigg Boss 20
TV न्यूज

11 साल की उम्र में रुहानिका धवन ने झेली बॉडी शेमिंग, अब वजन को लेकर बोलीं- मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था

Ruhaanika Dhawan On Body Shaming
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.