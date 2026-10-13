‘मेरे साथ सोना पड़ेगा’ से लेकर ‘मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिगरेट से जला दिया’ तक, नीति टेलर के इन तीन कड़वे अनुभवों ने किया हैरान

Niti Taylor Shocking Casting Couch Experience: टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपनी जिंदगी के ऐसे अनुभव का खुलासा किया है, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। ‘कैसी ये यारियां’ और ‘इश्कबाज’ जैसे सीरियल्स से घर-घर में पहचान बनाने वाली नीति ने बताया कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में काम देने के बदले अपने साथ सोने के लिए कहा था। इस घटना से वह इतनी हैरान और परेशान हो गई थीं कि उन्होंने तुरंत फोन काट दिया, डायरेक्टर का नंबर ब्लॉक किया और अपनी मां को पूरी बात बताई। नीति ने यह खुलासा करीब 12 साल बाद एक इंटरव्यू में किया है।