देवी की पूजा करने वालों को नीति टेलर की खास नसीहत, कहा- महिलाओं का सम्मान भी उतना ही करें

Niti Taylor on Women Safety in Navratri:रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ चुकीं टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए नवरात्रि का मतलब क्या है। एक्ट्रेस ने बताया कि गुजराती होने के कारण, यह त्योहार हमेशा उनके दिल के करीब रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में नीति ने कहा, "गुजराती मूल की होने की वजह से, इन त्योहरों के साथ मेरा हमेशा से एक खास जुड़ाव रहा है। मेरे लिए, ये नौ दिन खुशी, सकारात्मकता, भक्ति, संगीत, डांस और अच्छी ऊर्जा से घिरे रहने के दिन होते हैं।" इसके आगे उन्होंने कहा, "मुझे बचपन में, त्योहार बहुत जादुई लगते थे क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं होती थी। हम बस तैयार होना, डांस करना, खाना-पीना और मजे करना चाहते थे!"