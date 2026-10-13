‘वो पीकर फोन जरूर करता है, माही विज ने एक्स को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- कई लड़कों ने धोखा दिया

Mahhi Vij On Exes Cheating: टीवी अभिनेत्री और 'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट माही विज ने अपने पुराने रिश्तों को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने शो में मौजूद बाकी कंटेस्टेंट्स का भी ध्यान खींचा। हाल ही के एपिसोड में कनिका मान और कुशल तंवर उर्फ गुल्लू के साथ बातचीत के दौरान माही ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड्स को लेकर कई बातें साझा कीं। उन्होंने दावा किया कि उनके कई एक्स अब भी उन्हें याद करते हैं और शराब पीने के बाद उन्हें फोन जरूर करते हैं।