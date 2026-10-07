11 साल की उम्र में रुहानिका धवन ने झेली बॉडी शेमिंग, अब वजन को लेकर बोलीं- मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था

Ruhaanika Dhawan On Body Shaming: टीवी शो ‘ये है मोहब्बतें’ में बतौर बाल कलाकार पहचान बनाने वाली अभिनेत्री रुहानिका धवन इन दिनों ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को लेकर चर्चा में हैं। शो के दौरान अपने स्टंट और फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोर रहीं रुहानिका ने अब अपने बचपन के उस दौर के बारे में बात की है, जिसने उनके आत्मविश्वास और शरीर को लेकर सोच को काफी प्रभावित किया। अभिनेत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वजन बढ़ने के बाद उन्हें महज 11 साल की उम्र में अपने शरीर को लेकर लोगों की टिप्पणियां सुननी पड़ी थीं।