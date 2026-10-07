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“जिंदगी समय का खेल है, बुलावा आता है!”, नीम करोली बाबा के दर कैंची धाम पहुंचीं तनीषा मुखर्जी, भीड़ को लेकर भी की बात

Neem Karoli Baba: अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी कैंची धाम आश्रम पहुंची हैं और नीम करोली बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। तनीषा ने पोस्ट में लिखा भीड़ का सोचकर हम डर गए थे
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 07, 2026

Tanishaa Mukerji visited Neem Karoli Baba Kainchi dham said Bulawa Aata Hai

तनीषा मुखर्जी पहुंची कैंची धाम (Photo Source- Instagram/tanishaamukerji)

Tanishaa Mukerji visited Neem Karoli Baba Ashram: बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी (Tanishaa Mukerji) इन दिनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में तनीषा उत्तराखंड की शांत कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम (Kainchi Dham) पहुंचीं, जहां उन्होंने सिद्ध संत नीम करोली बाबा (Neeb Karori Baba) के आश्रम में मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस खास अनुभव और खूबसूरत पलों की झलकियां तनीषा ने शेयर की हैं, जो उनके प्रशंसकों द्वारा खूब पसंद की जा रही हैं। साथ ही तनीषा ने बताया कि वह पहले भीड़ के ख्याल से डर गई थीं।

तनीषा ने शेयर कीं कैंची धाम की मनमोहक तस्वीरें

तनीषा मुखर्जी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट की। इस दौरान उन्होंने अपने दिल के जज्बात बयां किए और लिखा, "कैंची धाम में नीब करोरी बाबा के दर्शन किए! जिंदगी समय का खेल है! बुलावा आता है!"

शेयर की गई तस्वीरों में तनीषा अपनी एक दोस्त के साथ खूबसूरत और रोशनी से जगमगाते मंदिर परिसर के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। पारंपरिक क्रीम और पीच रंग के सिंपल एथनिक परिधान में तनीषा बेहद सादगी भरी और सुंदर दिख रही हैं। हाथ जोड़े खड़े होकर उन्होंने बाबा के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। एक अन्य तस्वीर में वह रात के समय कैंची धाम के शांत, सुरम्य और अलौकिक माहौल में आत्मिक सुकून महसूस करती दिखाई दे रही हैं।

"भीड़ का डर था, लेकिन बाबा के भरोसे निकल पड़ीं"- तनीषा

अपनी इस यात्रा के फैसले पर बात करते हुए तनीषा ने बताया कि 3 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रीलें (Reels) देखने के बाद वu थोड़ी चिंतित थीं कि आश्रम में कितनी भारी भीड़ होगी। लेकिन बाबा नीम करोली पर उनका अटूट विश्वास भीड़ के डर पर भारी पड़ा। तनीषा ने लिखा, "हमने 3 अक्टूबर की रील देखी थी! थोड़ी चिंता थी कि कितनी भीड़ होगी। लेकिन बाबा के भरोसे हमने भी सागर में नैया डाल दी!"

मुखर्जी परिवार का आध्यात्मिक जुड़ाव

तनीषा मुखर्जी का यह आध्यात्मिक रूप कोई नया नहीं है। उनका पूरा परिवार अपनी मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर तनीषा अपनी बड़ी बहन काजोल (Kajol) और कजिन रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के साथ भव्य रूप से दुर्गा पूजा उत्सव मनाती हैं। इस साल भी दुर्गा पूजा पंडालों में तनीषा को परिवार संग भक्ति भाव में लीन देखा गया था।

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Updated on:

07 Oct 2026 08:38 am

Published on:

07 Oct 2026 08:11 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / “जिंदगी समय का खेल है, बुलावा आता है!”, नीम करोली बाबा के दर कैंची धाम पहुंचीं तनीषा मुखर्जी, भीड़ को लेकर भी की बात

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