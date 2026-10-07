“जिंदगी समय का खेल है, बुलावा आता है!”, नीम करोली बाबा के दर कैंची धाम पहुंचीं तनीषा मुखर्जी, भीड़ को लेकर भी की बात

Tanishaa Mukerji visited Neem Karoli Baba Ashram: बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी (Tanishaa Mukerji) इन दिनों अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में तनीषा उत्तराखंड की शांत कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम (Kainchi Dham) पहुंचीं, जहां उन्होंने सिद्ध संत नीम करोली बाबा (Neeb Karori Baba) के आश्रम में मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस खास अनुभव और खूबसूरत पलों की झलकियां तनीषा ने शेयर की हैं, जो उनके प्रशंसकों द्वारा खूब पसंद की जा रही हैं। साथ ही तनीषा ने बताया कि वह पहले भीड़ के ख्याल से डर गई थीं।