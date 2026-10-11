‘पत्नियां ज्यादा रोमांटिक होती हैं’ पति, पत्नी और पंगा 2 में शब्बीर अहलूवालिया की वाइफ के जवाब पर कंटेस्टेंट बोले- प्यार में PHD है

Pati Patni Aur Panga Season 2: टीवी के गलियारों में इन दिनों रियलिटी शोज की सुगबुगाहट और सितारों की पर्सनल लाइफ से जुड़े खुलासे खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बात जब सेलिब्रिटी जोड़ों की हो और उसमें प्यार, नोकझोंक और एक-दूसरे के लिए गहरी समझ की बात आए, तो फैंस की दिलचस्पी खुद ही बढ़ जाती है। इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है पॉपुलर रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा 2' (Pati Patni Aur Panga 2), जिसका मंच हाल ही में उस वक्त हंसी, ठहाकों और तालियों से गूंज उठा जब टीवी के चहेते अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया (Shabbir Ahluwalia) और उनकी पत्नी कांची कौल (Kanchi Kaul) ने शो में शिरकत की और एक दूसरे के प्यार का सबूत दिया।