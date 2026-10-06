चार सालों से पत्नी से अलग रह रहा ‘नागिन’ का ये एक्टर, अब जाकर विजयेंद्र कुमेरिया ने किया कन्फर्म

Vijayendra Kumeria Confirms Seperation: टीवी अभिनेता विजयेंद्र कुमेरिया ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों पर पहली बार खुलकर बात की है। ‘उड़ान’ फेम अभिनेता ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुष्टि की है कि वह अपनी पत्नी प्रीति भाटिया से पिछले चार साल से अलग रह रहे हैं। दोनों की 10 साल की बेटी किमाया है। विजयेंद्र और प्रीति ने एक दशक से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद अलग होने का फैसला किया।