‘थूक से प्रेग्नेंट हो जाते हैं’, काजी तौकीर के हदें पार करते ही भड़कीं गौहर खान, ‘बिग बॉस 20’ में मचा घमासान

Gauahar Khan Lashes On Qazi Touqeer: 'बिग बॉस 20' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब काजी तौकीर अपनी एक हरकत को लेकर निशाने पर आ गए हैं। काजी पर आरोप है कि उन्होंने मस्ती के दौरान स्काउट ओपी के कान में थूका और बाद में इस बात को लेकर अन्य कंटेस्टेंट्स के सामने चर्चा भी की। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काजी की आलोचना शुरू हो गई है। खास बात यह है कि अब तक काजी का समर्थन करती नजर आईं गौहर खान ने भी उनकी इस हरकत को गलत बताया है।