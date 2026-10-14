New Releases This Week: इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का मिलेगा मेगाडोज, थिएटर से OTT तक रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में और शोज

New Releases This Week (फोटो सोर्स- IMDb)
New Releases This Week: इस हफ्ते मनोरंजन के शौकीनों के लिए काफी कुछ खास होने वाला है। सिनेमाघरों में एक्शन, कोर्टरूम ड्रामा, हॉरर कॉमेडी और ऐतिहासिक कहानियों वाली फिल्मों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, वहीं ओटीटी पर भी नए शोज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की भी लंबी लिस्ट है। रजनीकांत की 'जेलर 2', राजकुमार राव की 'प्रहार', यामी गौतम की 'नई नवेली' और विजय देवरकोंडा की 'राणाबाली' इस हफ्ते की प्रमुख रिलीज में शामिल हैं। वहीं, ओटीटी पर 'रोडीज रीबर्थ' की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी और करण जौहर का चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण' भी 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और शोज आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं।
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इस हफ्ते की चर्चित रिलीज में शामिल है। यह साल 2023 में आई उनकी सफल एक्शन फिल्म 'Jailer' का सीक्वल है। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आएंगे। इस बार भी उनका सामना अपराध की दुनिया से जुड़े खतरनाक लोगों से होने वाला है। फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है। इसमें एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, राम्या कृष्णन, विद्या बालन और सूरज वेंजारामूडू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की निर्धारित रिलीज डेट 15 अक्टूबर 2026 है। एक्शन और रजनीकांत के प्रशंसकों के लिए यह इस हफ्ते की बड़ी रिलीज में से एक है।
राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजकुमार राव सरकारी वकील उज्ज्वल देवरा निकम की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद होने वाली कानूनी कार्यवाही और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिशों के इर्द-गिर्द घूमती है। वामीका गब्बी फिल्म में निकम की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी भी फिल्म का हिस्सा हैं। कोर्टरूम ड्रामा और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी कहानियां पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म खास हो सकती है।
यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' भी 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी इस हॉरर कॉमेडी की कहानी मेरठ के एक मध्यमवर्गीय परिवार के आसपास बुनी गई है। फिल्म में एक नई-नवेली दुल्हन अपने व्यवहार से ससुराल वालों का दिल जीत लेती है, लेकिन परिवार का एक सदस्य बंटू उस पर शक करने लगता है। अनुराग ठाकुर द्वारा निभाया गया बंटू का किरदार मानता है कि नई बहू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि चुड़ैल है। इसके बाद वह उसके रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ, परिवार के बाकी सदस्य बहू से काफी खुश हैं। ऐसे में कहानी में पारिवारिक रिश्तों, रहस्य और डर के साथ हास्य का तड़का भी देखने को मिलेगा।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'राणाबाली' 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली प्रमुख दक्षिण भारतीय फिल्मों में शामिल है। राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी यह पीरियड एक्शन ड्रामा 1876 से 1878 के दौरान पड़े मद्रास अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा रणबाली के किरदार में नजर आएंगे, जो अपने गांव को ब्रिटिश ताकतों से बचाने के लिए संघर्ष करता है। रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका निभा रही हैं। कहानी में जयम्मा गर्भवती होने के बावजूद प्रतिरोध की लड़ाई में शामिल होती है। फिल्म में अर्नोल्ड वॉस्लू ब्रिटिश कमिश्नर सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में दिखाई देंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघर्ष और एक्शन के मेल के कारण यह फिल्म इस हफ्ते दर्शकों के लिए एक अलग विकल्प हो सकती है।
'स्ट्रीटफाइटर' भी इस हफ्ते की अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की सूची में शामिल है। यह लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित लाइव-एक्शन फिल्म है। इसमें विद्युत जामवाल, जेसन मोमोआ और नोआ सेंटीनियो जैसे कलाकार नजर आएंगे। वीडियो गेम से प्रेरित इस फिल्म में एक्शन और मुकाबलों को अहम स्थान मिलने की उम्मीद है। भारतीय अभिनेता विद्युत जामवाल की मौजूदगी इसे भारतीय दर्शकों के लिए भी दिलचस्प बनाती है। हालांकि, फिल्म की भारतीय रिलीज तारीख और इस सप्ताह सिनेमाघरों में इसकी उपलब्धता की पुष्टि जरूरी है।
ओटीटी पर रियलिटी शो देखने वालों के लिए 'Roadies Rebirth' बड़ी पेशकश है। रणविजय सिंह एक बार फिर होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं। इस बार शो का फॉर्मेट 'OGs बनाम NewGs' रखा गया है, जिसमें छह गैंग लीडर्स दो टीमों में बंटेंगे। OG टीम में निखिल चिनपा, नेहा धूपिया और प्रिंस नरूला शामिल हैं, जबकि NewG टीम में अभिषेक मल्हान, बानी जे और बसीर अली नजर आएंगे। इस नए फॉर्मेट में प्रतियोगियों को चुनौतियों, मुकाबलों और एडवेंचर के जरिए अपनी क्षमता साबित करनी होगी। शो की खास बात यह है कि इसे पहली बार नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों पर एक साथ स्ट्रीम किया जाएगा। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2026 से होगी। दर्शक हर शुक्रवार और शनिवार शाम 7 बजे नए एपिसोड देख सकेंगे।
करण जौहर का चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' 14 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पहले एपिसोड में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री भी हो सकती है। हालांकि, करिश्मा की मौजूदगी को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शो का प्रोमो पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और सलमान खान के आने से पहले एपिसोड को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। यदि करिश्मा कपूर भी इस एपिसोड में नजर आती हैं, तो दर्शकों को 90 के दशक की यादें ताजा करने का मौका मिल सकता है। सलमान और करिश्मा ने 'अंदाज अपना अपना', 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों की पुरानी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए फैंस इस संभावित मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग