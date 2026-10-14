New Releases This Week: इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का मिलेगा मेगाडोज, थिएटर से OTT तक रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में और शोज

करण जौहर का चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' 14 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, पहले एपिसोड में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री भी हो सकती है। हालांकि, करिश्मा की मौजूदगी को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शो का प्रोमो पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और सलमान खान के आने से पहले एपिसोड को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। यदि करिश्मा कपूर भी इस एपिसोड में नजर आती हैं, तो दर्शकों को 90 के दशक की यादें ताजा करने का मौका मिल सकता है। सलमान और करिश्मा ने 'अंदाज अपना अपना', 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों की पुरानी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखते हुए फैंस इस संभावित मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं।