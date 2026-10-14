हादसे के बाद बाल-बाल बचे इमरान हाशमी का पहला पोस्ट आया सामने, फिल्म के नए गाने को लेकर दी जानकारी

एसयूवी नीचे की तरफ घूमते हुए वहां से गुजर रही एक काली वैन से टकरा गई। वीडियो में इसके बाद सेट पर मौजूद लोग तुरंत वाहन की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। बताया गया कि इस दौरान इमरान हाशमी भी कार के बेहद करीब थे और वह बाल-बाल बच गए। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि एसयूवी का इस तरह पलटना तय स्टंट का हिस्सा था या शूटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई।