14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

हादसे के बाद बाल-बाल बचे इमरान हाशमी का पहला पोस्ट आया सामने, फिल्म के नए गाने को लेकर दी जानकारी

Emraan Hashmi Injured On Gunmaaster G9: अभिनेता इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'गनमास्टर जी 9' की शूटिंग के दौरान हादसा हो गया। इसी फिल्म का ही अब एक नया गाना रिलीज हो गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 14, 2026

Emraan Hashmi Injured On Gunmaaster G9

इमरान हाशमी (फोटो सोर्स- IMDb)

Emraan Hashmi Injured On Gunmaaster G9: अभिनेता इमरान हाशमी हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गनमास्टर जी9’ की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक कार-फ्लिप स्टंट में बाल-बाल बच गए। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद फिल्म और अभिनेता को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। अब हादसे के बाद इमरान हाशमी की ओर से पहला सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। अभिनेता ने अपनी इसी फिल्म का नया गाना ‘दो दिन की जिंदगी’ सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

‘गनमास्टर जी9’ के मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना ‘दो दिन की जिंदगी’ रिलीज कर दिया है। इस रोमांटिक गाने को श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। गाने के बोल जुनैद वसी ने लिखे हैं। इससे पहले फिल्म का गाना ‘अफसाना बनाया आपने’ भी रिलीज हो चुका है।

कैसे हुआ था शूटिंग के दौरान हादसा?

दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक कार स्टंट फिल्माया जा रहा था। सामने आए वीडियो में एक एसयूवी को क्रेन की मदद से हवा में लटकाया गया था। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर इस पूरे स्टंट को देख रहे थे। कुछ देर बाद एसयूवी अचानक झटके के साथ हवा में पलटने लगी।

एसयूवी नीचे की तरफ घूमते हुए वहां से गुजर रही एक काली वैन से टकरा गई। वीडियो में इसके बाद सेट पर मौजूद लोग तुरंत वाहन की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। बताया गया कि इस दौरान इमरान हाशमी भी कार के बेहद करीब थे और वह बाल-बाल बच गए। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि एसयूवी का इस तरह पलटना तय स्टंट का हिस्सा था या शूटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई।

पहले भी मुश्किल में फंसी थी फिल्म की शूटिंग

‘गनमास्टर जी9’ की शूटिंग के दौरान यह पहली परेशानी नहीं है। इससे पहले जून में हरिद्वार में फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हंगामा हो गया था। स्थानीय लोगों को फिल्म का सेट असली बार लगा था, जिसके बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि, बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया था।

27 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी ‘गनमास्टर जी9’ में इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह नजर आएंगे। फिल्म को दीपक मुकुट, संगीता अहीर और हुनर मुकुट ने प्रोड्यूस किया है। यह एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म बताई गई है।

‘गनमास्टर जी9’ दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी इससे पहले भी कई लोकप्रिय गाने दे चुकी है और अब फिल्म के नए गाने ‘दो दिन की जिंदगी’ से दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 12:19 pm

Published on:

14 Oct 2026 12:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हादसे के बाद बाल-बाल बचे इमरान हाशमी का पहला पोस्ट आया सामने, फिल्म के नए गाने को लेकर दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: ‘दृश्यम 3’ का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 500 करोड़ के पार, रिलीज के दूसरे मंगलवार को कमाई में आया 41.7% का उछाल

Drishyam 3 Collection Day 12
मनोरंजन

अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गाना सुनने के लिए खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपये, जानें सबसे महंगे और सस्ते टिकट की कीमत?

Arijit Singh Mumbai Concert
बॉलीवुड

‘पहले लोकतंत्र की रक्षा करिए’, गायिका सोना महापात्रा ने राहुल गांधी को दिया संदेश

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi
बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ में विलेन के किरदार में नहीं थे जयदीप अहलावत, लेखक ने किया खुलासा, बताई वजह

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड

मुकेश का ‘आ अब लौट चलें’ गाना सुनकर रोने लगे थे किशोर कुमार, हॉलीवुड फिल्मों के भी थे दीवाने

kishore kumar death anniversary
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.