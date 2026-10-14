सोना माहापात्रा को राहुल गांधी पर सवाल उठाना पड़ा भारी, झेलनी पड़ी ऑनलाइन गाली-गलौज, हिमाचल पर ध्यान देने की कही थी बात

सोना महापात्रा की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार को लेकर अपनी बात रखी थी। राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में लिखा था कि ज्ञानेश कुमार और मौजूदा सरकार के जाने के बाद लोकतंत्र को सुधारने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ उन्होंने संसद के केंद्रीय कक्ष में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसदों को संबोधित करने का वीडियो भी साझा किया था।