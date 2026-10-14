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सोना माहापात्रा को राहुल गांधी पर सवाल उठाना पड़ा भारी, झेलनी पड़ी ऑनलाइन गाली-गलौज, हिमाचल पर ध्यान देने की कही थी बात

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi: गायिका सोना महापात्रा ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकतंत्र पर आवाज उठाने को लेकर सवाल उठाया था। अब उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 14, 2026

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi

सोना महापात्रा-राहुल गांधी (फोटो सोर्स- IANS)

Sona Mohapatra On Rahul Gandhi: गायिका सोना महापात्रा एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हिमाचल प्रदेश की स्थिति सुधारने की अपील करने के बाद सोना ने आरोप लगाया है कि उन्हें ऑनलाइन गाली-गलौज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए सवाल उठाया कि क्या उनकी राजनीतिक राय की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

राहुल गांधी से क्या कहा था सोना महापात्रा ने?

सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की हालत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा कि नौ साल बाद हिमाचल प्रदेश लौटने पर पहाड़ियों पर फैला कचरा और प्रदूषण से प्रभावित नदियों को देखकर उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि लोकतंत्र को सुधारने की बात करने से पहले कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए।

सोना ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश को सुशासन का उदाहरण बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, जनता से समर्थन मांगने के साथ-साथ उसके सामने अच्छे शासन का उदाहरण पेश करना भी जरूरी है।

राहुल गांधी के बयान पर की थी टिप्पणी

सोना महापात्रा की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार को लेकर अपनी बात रखी थी। राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में लिखा था कि ज्ञानेश कुमार और मौजूदा सरकार के जाने के बाद लोकतंत्र को सुधारने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ उन्होंने संसद के केंद्रीय कक्ष में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसदों को संबोधित करने का वीडियो भी साझा किया था।

सोना की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने उनकी बात का समर्थन किया, जबकि कुछ ने उनके विचारों और राहुल गांधी के रुख की आलोचना की।

ऑनलाइन गाली-गलौज पर जताई नाराजगी

सोना महापात्रा ने बाद में अभद्र टिप्पणियों का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद से उन्हें राजनीतिक गाली-गलौज का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करते हुए आरोप लगाया कि वहां से बार-बार अपमानजनक संदेश पोस्ट किए जा रहे हैं।

सोना ने यह भी सवाल किया कि ओडिशा की पहाड़ियों में अंधाधुंध खनन के खिलाफ उनकी पोस्ट पर उन्हें इतनी नफरत का सामना नहीं करना पड़ा था, जितना राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बाद करना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या खुद को वामपंथी या उदारवादी विचारधारा से जुड़ा मानने वाले लोगों की प्रतिक्रिया राजनीतिक मुद्दों के आधार पर बदल जाती है।

फिलहाल, सोना महापात्रा की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस और ऑनलाइन व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, उनके आरोपों के संबंध में संबंधित अकाउंट की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं दी गई है।

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Updated on:

14 Oct 2026 03:30 pm

Published on:

14 Oct 2026 03:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोना माहापात्रा को राहुल गांधी पर सवाल उठाना पड़ा भारी, झेलनी पड़ी ऑनलाइन गाली-गलौज, हिमाचल पर ध्यान देने की कही थी बात

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